شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تدشن أول غرفة عمليات ببورسعيد للربط بين الإسعاف وطوارئ المستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، غرفة العمليات المركزية لإدارة الأزمات والطوارئ بالهيئة لتتولى الغرفة إدارة الربط بين الإسعاف والطوارئ بالمستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد .

وأكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال تدشين غرفة العمليات المركزية لإدارة الأزمات والطوارئ بالهيئة بالتعاون مع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة الوطنية أن تصبح الهيئة نموذج يحتذى به في ربط خدمات الرعاية الصحية، مع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة الوطنية، والتي تم إنشائها في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

وقال الدكتور أحمد السبكي، إنه تم تشغيل غرف العمليات الفرعية ببورسعيد على أن تكون مهمتها الربط بين الإسعاف وطوارئ المستشفيات وهم (السلام، النصر التخصصي، النساء والولادة التخصصي، الزهور، التضامن).

وأشار الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى أن الهدف من إنشاء الغرفة أن تكون لها كيانها ومسئولياتها في إدارة الأزمات والكوارث من خلال فريق متميز مدرب على أعلى مستوى لإدارة الأزمات والكوارث، بما يضمن توفير الأمن والسلامة العامة للمواطنين، والتخطيط الاستباقي لدرأ وقوع أي أزمة والتعامل الفوري حال حدوثها بما يحافظ على صحة المواطنين.

ووجه الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة، بإضافة أسرة العناية المركزة وأسرة الغسيل الكلوي، ضمن خدمات غرفة العمليات المركزية، مشددًا على تدريب العاملين بالغرفة على أحدث الأنظمة المتطورة في هذا المجال للوصول إلى كفاءة ممكن في عمل الغرفة.

واستمع السبكي إلى شرح العاملين بالغرفة عن آلية تتبع مسار أي بلاغ وارد إلى الغرفة المركزية، بدءًا من التسجيل بالرقم القومي للمريض وربطه على سيستم العمل، ثم توضيح نسبة الإشغال بالمستشفيات، مؤكدين أنه يتم تحديث بيانات المريض من خلال الغرفة المركزية لعمليات الهيئةبشكل لحظي مميكن متطور.

وقدم الدكتور مؤمن العشماوي المشرف العام على شؤون مكتب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومدير عام إدارة الاتصال والتعاون الدولي وعضو اللجنة التنفيذية بهيئة الرعاية بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، شرح يتضمن آلية عمل الغرفة المركزية وربطها بالغرف الفرعية، كما قام بشرح آلية إدارة الأزمات من خلالها، منوهًا إلى أنه يتم من خلال الغرفة ربط كافة أسرة الطوارئ بالمستشفيات، ورصد كافة المؤشرات تحسبًا لوقوع أي أزمة، وتابع: مقررًا أن تغطي غرفة العمليات المركزية كافة محافظات الجمهورية مرحليًا.

وقام د.مؤمن العشماوى بعمل محاكاة لبلاغ تلقته الغرفة وكيفية التعامل معه بشكل فوري، لافتًا إلى أن ذلك يسهم في توفير أعلى رعاية طبية للمريض بشكل سريع، لافتًا إلى أن الغرفة تعمل على مدار الساعة ويتم التنسيق فيها مع الهيئة العامة الإسعاف والإدارة العامة للحماية المدنية.