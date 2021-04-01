شكرا لقرائتكم خبر عن وقف أعمال مبنى مخالف على مساحة ١٠٠ متر بمدينة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد العميد طارق لطفى رئيس مدينة الاقصر وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية (حي شرق وحي جنوب والمتابعة الميدانية وإدارة شرطة المرافق) حملة مكبرة لإيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة حي شرق وجنوب مدينة الأقصر .

وأوضح «لطفى»، أنه تم وقف أعمال بناء مخالف في المهد لإحدى قطع الأراضي الواقعة بنطاق ترعة البسوس بالقباحي الشرقي بمنطقة حي شرق على مساحة ١٠٠ متر، عبارة عن صب اثنتي عشرة قاعدة بدون ترخيص وتم إيقاف أعمال الصب والتحفظ على جميع مواد البناء، مضيفاً أنه تم كذلك إيقاف أعمال بناء دور مخالف بأحد العقارات الواقعة بشارع عمر بن الخطاب المتفرع من شارع التليفزيون، وبناءً عليه تم تحرير مخالفتين لصاحب قطعة الأرض وصاحب العقار.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد وعدم التهاون مع أي مخالفة.