شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس لوفد الرهبان الأوكراني: المصريون يعيشون بروح المحبة والوحدة الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، خلال استقبال للوفد الأوكراني برئاسة المطران أرساني في المقر البابوي بالقاهرة، عن سعادته بزيارة الوفد الرهباني الأوكراني لأديرتنا وكنائسنا القبطية وزيارتهم للمناطق الأثرية والسياحية مثل الأهرامات.



وقدم البابا نبذة عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وأنها تفتخر بأن الرهبنة نشأت بها من خلال أول راهب مصري، وهو القديس الأنبا انطونيوس الكبير. وأيضًا أول دير أنشئ في مصر وهو الدير الذي يحمل اسم الأنبا أنطونيوس.

وأشار البابا إلى العلاقة الطيبة مع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وعن زيارة قداسته إلى البطريرك كيرل مرتين، مؤكدا أنه يتطلع إلى زيارة قداسة البطريرك كيرل، وزيارة المطران نوفري رئيس الكنيسة الأوكرانية الأرثوذكسية، مصر.

وأضاف: نعتمد في علاقتنا على تقديم المحبة للجميع فشعارنا «المحبة لا تسقط أبدًا». وعن العلاقات بين المصريين، قال قداسة البابا: نحن نعيش في وحدة وطنية على أرض مصر. فمصر تعدادها مائة مليون من ضمنهم خمسة عشر مليون قبطي ونعيش بأخوة حقيقية وتاريخنا مشترك.

وأوضح: قبل ميلاد المسيح كان العصر الفرعوني ثم بدأت المسيحية واستمرت حتى القرن السابع بدخول الإسلام إلى مصر ومنذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا نحيا جميعًا بروح المحبة والأخوة الحقيقية.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع الكنائس، قال قداسته: نحن نتطلع من خلال علاقات المحبة بين كنائسنا، لمثل هذه الزيارات، ومن خلال دراستنا لبعضنا البعض والحوار اللاهوتي ثم الصلاة من أجل التقارب، أن نحقق رغبة السيد المسيح أن نكون واحدًا.

من جهته، أعرب المطران أرساني رئيس الوفد عن سعادتهم بزيارة الأديرة والكنائس القبطية في مصر، «فنحن توحدنا نفس الرهبنة والمسيح الواحد».