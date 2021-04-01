شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: نحتاج سنويا 20 ألف فصل بتكلفة 10 مليارات جنيه بسبب الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء يسرى عبد الله، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الزيادة السكانية تحتاج سنويا قرابة 20 ألف فصل بتكلفة تقدر بقرابة 10 مليارات جنيه، وأن هناك فارقا بين معدلات القيد فى المدارس ومعدلات المواليد التى وصلت إلى 2 مليون ونصف وهذه تحتاج إلى 40 ألف فصل دراسى.

فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الفترة الماضية شهدت إنشاء 1431 مشروعا بإجمالى 19 ألفا و271 فصلا بالقرى الأشد احتياجا والقرى المدرجة ببرنامج حياة كريمة فى إطار الحرص على توفير خدمات تعليمية والإتاحة المطلوبة لسكان هذه القرى، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة تشهد إنشاء المزيد من المدارس والفصول الدراسية فى قرى برنامج حياة كريمة وغيرها من المناطق المحرومة والتى تحتاج إلى فصول ومدارس.



وقالت وزارة التربية والتعليم، إن متوسط عدد الطلاب فى الفصل يتراوح من 42 إلى 45 طالبا وهذا عدد كبير، وهناك مدارس بها 70 و80 طالبا فى الفصل، الأمر الذى دفعنا إلى تطبيق فكرة الفراغات الذكية أو الفصول الذكية".



وأضافت وزير التربية والتعليم: "نحتاج إلى 130 مليار جنيه لحل مشكلة الكثافة في الفصول، وكل عام نأخذ 10 أو 12 مليار جنيه وهو عشر الرقم الذى نحتاجه.. يعنى أحنا بنحل عشرها ففط، لأننا محتاجين 250 ألف فصل، ونبنى 15 ألف فصل سنويا، ولكن الزيادة السكانية بتاكل كل ده، فلدينا 800 ألف طفل كل سنة".