شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. الأوقاف تعلن موعد الاختبار التحريرى للمتقدمين لوظائف القيادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، موعد دخول الاختبار التحريري في مجال التخصص للمتقدمين لشغل وظيفة : (رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية وأمانة اللجان بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية – مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية – مدير عام الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة بالديوان العام – مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية بالديوان العام ).

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن الاختبارات موعدها الأحد 11 أبريل الجارى، بديوان عام الوزارة، علمًا بأن الامتحان سيبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحًا لمدة ساعة ونصف ، ويعقبها الاختبار التطبيقي في الحاسب الآلي الساعة الثانية عشرة والنصف عقب صلاة الظهر مباشرة.

وأوضحت الوزارة، أن من لهم حق دخول الاختبار هم جميع من تنطبق عليهم شروط التقدم من المتقدمين لشغل الوظائف الموضحة أعلاه، وهم:

أولًا: المتقدمون لوظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية وأمانة اللجان بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية:



1- نسرين محمد خليل

2 - عبد الحميد محمود عمر فراج

ثانيًا: المتقدمون لوظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية:

1مجيب محمد مرحومي محمد

2 يحيي أحمد عبد الغفور محمد

3 رشا عبد المحسن صالح حسن

4 هناء متولي حامد سلطان

ثالثًا: المتقدمون لوظيفة مدير عام الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة بالديوان العام:

1 عبد الستار فتحي محمود علي

2 يوسف عبد اللطيف محمد العجمي

3 محمود فتحي حامد محمود

4 أحمد شربيني سالم

5 غادة علي عبد الواحد

6 فراج حسانين محمد حسانين

7 محمد السيد أحمد عبد اللاه

رابعًا: المتقدمون لوظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية بالديوان العام:

1 محمد حسين إبراهيم محمود

2 علاء حلمي محمد مرعي

وأكدت وزارة الأوقاف، أن من يتخلف عن حضور الاختبار يعد معتذرًا عن التقدم للوظيفة ، ويعد النشر على الموقع إعلانًا رسميًّا بالحضور.