شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب أئمة وواعظات الأوقاف على التوعية بخطورة قضية الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الأوقاف، أن قضية الزيادة السكانية ضمن أولوياتها، لافتا إلى استمرار البرامج المتكاملة بالاشتراك مع وزارة الصحة لتدريب الأئمة والواعظات على مواجهة هذه الظاهرة، حيث يجرى العمل على تكثيف التوعية المجتمعية والطبية والدينية خلال الفترة المقبلة، بهذه القضية.

وتتضمن البرامج التدريبية للأئمة والواعظات التركيز على أثر الزيادة السكانية على بناء الشخصية السوية، هذا إلى جانب التأكيد على الحوافز الايجابية للأسر التي تلتزم بخطة الدولة فى القضايا السكانية، وتوعية المرأة المصرية بأن تنظيم الأسرة لا يتعارض إطلاقاً مع الشرع.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد أن قضية الإنجاب أصبحت ضرورة شرعية ووطنية فى مصر، وأن هذه القضية قد تخطى الكلام فيها من حيث الحِل والحرمة إلى حالة الضرورة نظرًا لخطورتها الكبيرة على مقدرات وبرامج مسيرة التنمية، وأن هذه اللقاءات تأتى فى إطار إيجاد حلول جادة فى مواجهة قضية الزيادة السكانية وتنظيم الإنجاب، لذا كانت أولى حلقات منتدى الحوار الثقافى لمناقشة ثانى أكبر تحد للدولة المصرية بعد مواجهة الإرهاب هو مناقشة هذه القضية.

كما أوضح جمعة، أن الزيادة السكانية فى مصر تبلغ نسبتها 1.8%، أى مليونًا و800 ألف، وهذه الزيادة تمثل إجمالى العدد الفعلى للسكان فى بعض الدول على أرض الواقع، وهى تقتضى من الناحية التعليمية زيادة نحو 2000 مدرسة، و40 ألف معلم ، و900 ألف وحدة سكنية، وغير ذلك من المرافق، وما يلزم لقيام كيان دولة بالكامل والزيادة السكانية فى مصر معناها إنشاء دولة كاملة بمرافقها وجميع متطلباتها، مؤكداً أنه كلما زاد مستوى الوعى لدى الأسرة زاد مستواها التعليمى والتربوى والثقافى، وأن الكثرة المطلوبة هى الكثرة النافعة القوية التى ليست كغثاء السيل، وأن القدرة لا تقاس بمقاييس الأفراد، وإنما بمدى نفع الأفراد لبلادهم، لذا يجب علينا تصحيح الثقافات فى كل شىء من أجل تكوين أسرة سليمة؛ تكون لبنًة قويًة فى مستقبل الوطن، وإذا نظرنا إلى حديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ"، وجدنا أن القدرة المقصودة فى هذا الحديث هى القدرة الكاملة من الناحية المالية والنفسية والصحية والبدنية، والقدرة على بناء أسرة قوية وسليمة ؛ حتى لا يقصر رب الأسرة تجاه مسئوليته نحو رعاية أسرته.