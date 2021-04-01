شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: حملة لرفع الوعى الصحى للأطفال بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تنفيذ حملة لرفع الوعى الصحى المجتمعى للأطفال، وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة العامة، غدًا الجمعة، داخل دور الأيتام من خلال 27 فريقًا للتواصل المجتمعى على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى تزامنًا مع الاحتفال بيوم اليتيم، فى إطار حرص الدولة على الاهتمام بالأطفال والصحة العامة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمى للوزارة، أنه سيتم تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم للأطفال، وتقديم الرسائل التوعوية للاهتمام بالتغذية السليمة للأطفال، بالإضافة إلى خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية للمشرفات بدور الأيتام، وذلك بالمجان تحت شعار (100 مليون صحة).

وأشار مجاهد، إلى أنه سيتم نشر رسائل توعية للوقاية من فيروس كورونا من قبل فرق التثقيف الصحى على مستوى الجمهورية، مؤكدًا دور فرق التواصل المجتمعى فى التواصل الميدانى مع المواطنين، للتعريف بمبادرات الصحة العامة وكافة خدمات وزارة الصحة والسكان، للاطمئنان على صحتهم بشكل دوري، حيث يساهم ذلك فى حصول المواطن على حقه فى الخدمة الطبية والتواصل مع وزارة الصحة والسكان بشكل دائم.

وذكر مجاهد، أن فرق التواصل المجتمعى ستشارك الأطفال الاحتفال بيوم اليتيم فى عيدهم السنوي، داخل دور الأيتام، حرصا على تقديم الدعم الصحى للأطفال وتقديم رسائل توعوية لاتباع السلوكيات الصحية السليمة.

وتابع مجاهد، أن دور فرق التواصل المجتمعى يتمثل فى تحديد احتياجات المجتمع من المعلومات وتطوير خطة الاتصال وفقًا لذلك، بالإضافة إلى تسهيل تصميم وتنفيذ تدريبات التواصل المجتمعى للمثقفين الصحيين، وتوثيق وجمع البيانات، وتصميم نموذج التواصل المجتمعى المتوافق مع الأهداف العامة لوزارة الصحة والسكان، لافتًا إلى أن ذلك سوف يساهم فى التيسير على المواطنين فى تلقى الخدمات الطبية، لتحسين الصحة العامة لكافة فئات الشعب المصرى.