إحباط تهريب 3 طائرات تجسس في مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب 3 طائرات تنصت وتجسس، أخفتها راكبة مصرية على جسدها فور وصولها من الإمارات، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية معها.

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من دبي، اشتبه محمد نبيل مأمور الجمارك في راكبة مصرية قادمة من الإمارات، وبالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبها، وتم تكليف دينا حسن مأمورة الجمارك لتفتيشها ذاتيًا، تبين وجود 3 طائرات تنصت وتجسس مخبأة على جسم الراكبة.

قرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية.​