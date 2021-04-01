"4 جثث داخل شقة مفحومة".. المعاينة الأولية تكشف سبب "حريق برطس"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-رمضان يونس:

كشفت المعاينة المبدئية لرجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل حريق كبير نشب داخل شقة سكنية بأوسيم أسفر عن مصرع أسرة بأكملها؛ إذ تبين إن سبب الحريق هو ماس كهربي نشب في لوحة كهربائية داخل الشقة.

وأضافت التحريات: أن المجني عليهم لم يتحملوا رائحة الدخان ولا شدة النيران الكثيفة داخل الشقة ما أسفر عن مصرعهم في الحال.

وشهدت منطقة أوسيم جنوبي محافظة الجيزة، اليوم الخميس، حريق هائل نشب داخل شقة سكنية، مما أسفر عن وفاة أسرة كاملة مكونة من 4 أشخاص.

تلقى اللواء هشام صادق بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة أوسيم ووجود خسائر في الأرواح.

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للشقق والمباني المجاورة.

ووفقا لمصدر أمني تحدث لمصراوي، أسفر الحريق عن مصرع أسرة كاملة مكونة من أب وأم وطفلتهما متأثرين بحالة اختناق نتيجة اشتعال النيران التي أتت على محتويات الشقة بالكامل.