شكرا لقرائتكم خبر عن 3 يوليو بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة الأزهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، تصديق مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة يوم السبت الموافق 3 من يوليو 2021 م، كما صدق على أن تبدأ امتحانات التصفية في 2 من أكتوبر المقبل 2021.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن تحديد مواعيد امتحانات التخلفات والامتحانات الشفهية يعود إلى كل كلية على حسب ظروفها.

جدير بالذكر أن الفصل الدراسي الثاني بجامعة الأزهر بدأ في 27 من مارس الماضي، وينتهي في الأول من يوليو القادم 2021 م.

