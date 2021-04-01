شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للتمور بحديقة الأورمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، مهرجان القاهرة الدولى للتمور، أمس، فى حديقة الأورمان بالجيزة، نيابة عن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى. وأكد «عزوز» أن الوزارة تستهدف تحقيق نهضة شاملة لقطاع النخيل والتمور، تقوم على التطوير السريع والمستدام لمنظومات إنتاج وتجميع وتعبئة وتصنيع وتصدير التمور والاستفادة من المنتجات الثانوية ومخلفات النخيل والتمور، لزيادة الدخل القومى وعودة النفع على المستثمرين والمصنعين والتجار وصغار المزارعين والفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعى إلى أن مصر تعتبر الأولى عالميًا فى إنتاج التمور، موضحًا أن الدولة تهتم بالتوسع فى زراعة النخيل والوصول إلى القمة فى هذا المحصول كمًا ونوعًا، مشيرًا إلى المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى للنهوض بزراعة النخيل، وإنتاج التمور، وزيادة الاستثمارات فى هذا القطاع، وجهود الدولة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، للمحافظة على هذه الثروة القومية. واستعرض اللواء حافظ محمود حسن، مساعد وزيرة التجارة والصناعة، إنجازات الوزارة بشأن تطوير قطاع التمور، بالتعاون مع وزارة الزراعة، ومنظمتى الفاو واليونيدو، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى. وتشمل فعاليات المهرجان فقرات فنية وترفيهية، ومعارض فوتوغرافية، ومسابقات ثقافية، وورشًا تعليمية للنحت والرسم على الجريد، وعروضًا فنية تعبر عن البيئة العامة للمحافظات المنتجة للتمور.

واتخذت وزارة الزراعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ودعم الأجنحة بالمطهرات، وتوفير كواشف الحرارة على مداخل الحديقة، والتشديد على ارتداء الكمامات الواقية، للمترددين على الحديقة. ويقام مهرجان القاهرة الأول للتمور والمنتجات الطبيعية ما بين 1- 5 إبريل2021، بمشاركة ٥٠ شركة متخصصة فى إنتاج التمور وفسائل النخيل والمزارعين والمصنعين والمصدرين والمسوقين، فضلًا عن شركات مقاومة الآفات والآلات والمعدات الزراعية، فى حديقة الأورمان النباتية بالجيزة، فى إطار توجيهات وزير الزراعة، بدعم هذا القطاع المهم وتنميته، وتحقيق قيمة مضافة، بما يخدم الاقتصاد القومى. حضر الافتتاح السفير محمد الربيع، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور أحمد سويدان، المدير التنفيذى للاتحاد العربى للتمور، واللواء حافظ محمود حسن، مساعد وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور أشرف الفار، الأمين العام للاتحاد العربى للتمور.