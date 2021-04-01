شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء أول مركز إبداع من الجيل الرابع بالعاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ومركز تحديث الصناعة، وشركة «سيمنز مصر»، لإنشاء وتجهيز أول مركز إبداع من الجيل الصناعى الرابع بمدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

ويستهدف المركز التوعية بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها العملية بالمصانع الذكية، وتبنى التكنولوجيا المتقدمة فى التصنيع المحلى، فضلًا عن التدريب على تقنيات الأتمتة والرقمنة، وتقديم الدعم اللازم فى مجالات تحفيز الابتكار الصناعى وتصميم المصانع الذكية بما يسهم فى نقل المعرفة، وتطوير القطاع الصناعى.

وقال «طلعت» إن هذا التعاون يجمع بين عناصر شديدة الأهمية فى استراتيجية وزارة الاتصالات، والتى تشمل رعاية الإبداع وتنمية العمل الابتكارى والمهارات الخلاقة، بالإضافة لتصنيع الإلكترونيات، حيث تتضافر الجهود لنقل مصر فى مجال تصميم وصناعة الإلكترونيات.

وأضاف أنه تم البدء فى خطوات جادة فى مجال صناعة الإلكترونيات خلال الفترة الأخيرة، والتى كان من أبرزها توقيع عقد مع إحدى الشركات العالمية لتصنيع الحواسب اللوحية؛ كما يتم العمل فى إطار لجنة تضم وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والصناعة وعددا من الجهات المعنية، لوضع توصيات مبنية على أسس علمية سيتم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء والقيادة السياسية، لكى تمضى مصر قدما فى مجال تصميم وصناعة الإلكترونيات.

وأوضح أن مصر تسعى إلى مواكبة وتوطين أحدث التكنولوجيات العالمية، وتحفيز تبنى تكنولوجيا التصنيع الذكى لتحقيق التحول الرقمى على مستوى كافة القطاعات الصناعية.

وأكدت نيفين جامع حرص الوزارة على توفير تقنيات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة للقطاع الصناعى، بهدف مواكبة المنتجات المصرية للتطورات العالمية، إلى جانب زيادة تنافسيتها فى السوقين المحلية والخارجية، مشيرةً إلى سعى الوزارة لنشر ثقافة الرقمنة الصناعية بالصناعة الوطنية ونقل كافة الخبرات والتكنولوجيات العالمية المطبقة فى هذا الصدد بهدف تأهيلها للدخول فى الثورة الصناعية الرابعة.

وقالت إن المركز يستهدف توفير خدمات وبرامج بناء قدرات القطاع الصناعى ورواد الأعمال وطلبة الجامعات، بهدف تسهيل العمليات الإنتاجية وتطوير المنتجات من خلال تطبيق وتعزيز مفاهيم التحول الرقمى والثورة الصناعية الرابعة وتطبيقات التكنولوجيات الحديثة.