شكرا لقرائتكم خبر عن ختام دورة تدريبية بكلية الحاسبات والمعلومات في جامعة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أختتمت اليوم الخميس فعاليات دورة مدربين «المدربين TOT» التي عقدت بجامعة الأقصر تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، في الفترة من 28مارس حتي 1 إبريل 2021، بكلية الحاسبات والمعلومات.

شارك في الدورة التدريبية الدكتور حسن الهوارى عميد كلية العلوم بجامعة أسيوط سابقا والدكتور أحمد الخطيب الأستاذ بكلية العلوم بجامعة سوهاج، بحضور الدكتور محمود النوبى مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الاقصر.

وتهدف الدورة إلى إعداد كوادر بشرية قادرة على فهم أهم المعارف والمهارات التي يجب أن يمتلكها المدرب المحترف، وكيفية التمييز بين انماط التعلم الأساسية للمتدربين، وأيضاً إظهار الاتجاه الإيجابى نحو أهمية تقديم تدريب تفاعلى ولتعلم كيفية توظيفها لتقديم تدريب ناجح.

ومن جانبه قدم رئيس الجامعة الشكر للمدربين لوجودهم بجامعة الأقصر وقيامهم بتأهيل المتدربين وتنمية قدراتهم وإعداد كوادر بشرية مؤهلة داخل الجامعة.