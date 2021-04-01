شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب محول كهرباء في إسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الخميس، برفقة الأمير عبدالغني رئيس مجلس قروى الكيمان أعمال تركيب محول كهرباء بقدرة ٣٠٠ كيلو وات، لرفع قدرة الكهرباء بمنطقة ذيل الرمادي التابعة لمجلس قروى الكيمان ولخدمة المنطقة ضمن أعمال الخطة الاستثمارية بإشراف من هندسة الكهرباء .

استكمل «نصير» الجولة بتفقد أعمال إنشاء مدرسة الكيمان الإعدادية بذيل الرمادي والمقامة على مساحة ٢٢٥٠م٢، عبارة عن خمسة طوابق تضمن فصول دراسية ومكاتب ادارية. وخلال اللقاء.

قال «نصير» إنه جاري العمل في عدد من المنشآت التعليمية منها انشاء جناح جديد بمدرسة الكيمان الابتدائية، وجناح جديد بمدرسة عزبة البرج وتعلية بمدرسة الطومية الابتدائية، بإشراف من هيئة الابنية التعليمية، موضحا أن مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر على أتم استعداد لتذليل أي عقبات تواجه العمل، مشددا على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لنهو الأعمال.