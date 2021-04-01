شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب محول كهرباء في إسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الخميس، برفقة الأمير عبدالغني رئيس مجلس قروى الكيمان أعمال تركيب محول كهرباء بقدرة ٣٠٠ كيلو وات، لرفع قدرة الكهرباء بمنطقة ذيل الرمادي التابعة لمجلس قروى الكيمان ولخدمة المنطقة ضمن أعمال الخطة الاستثمارية بإشراف من هندسة الكهرباء .
استكمل «نصير» الجولة بتفقد أعمال إنشاء مدرسة الكيمان الإعدادية بذيل الرمادي والمقامة على مساحة ٢٢٥٠م٢، عبارة عن خمسة طوابق تضمن فصول دراسية ومكاتب ادارية. وخلال اللقاء.
قال «نصير» إنه جاري العمل في عدد من المنشآت التعليمية منها انشاء جناح جديد بمدرسة الكيمان الابتدائية، وجناح جديد بمدرسة عزبة البرج وتعلية بمدرسة الطومية الابتدائية، بإشراف من هيئة الابنية التعليمية، موضحا أن مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر على أتم استعداد لتذليل أي عقبات تواجه العمل، مشددا على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لنهو الأعمال.
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