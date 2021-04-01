شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات حاسمة جديدة لمنع عودة التعدى على أراضى الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

إجراءات حاسمة اعتمدتها اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، لمنع عودة التعديات على أراضى الدولة التى يتم استردادها ضمن موجات الإزالة التى يتم تنفيذها.

الإجراءات تضمنت إلزام القيادات المحلية بالاشتراك فى عملية متابعة الأراضى التى يتم استردادها والإبلاغ الفورى عن أى حالات تعد، مع تحديد المسؤوليات لكل جهة بوضوح، سواء رؤساء المدن والقرى والمجالس المحلية أو المتابعة الأمنية من جانب مأمورى الأقسام، فضلًا عن التزام مسؤولى هذه الجهات بتنظيم عمليات مرور دورى ومفاجئ على الأراضى الموجودة فى نطاق اختصاصهم، مع التأكيد على وضع لافتات واضحة للتحذير من التعدى على أراضى الدولة، وإحالة أى حالة تعد جديدة إلى الجهات القضائية المختصة وفقًا للقانون.

وشملت - كذلك، متابعة المحافظين لتنفيذ تلك التوجيهات ومحاسبة من يثبت تقصيره فى حماية أراضى الدولة، وفتح مركز عمليات بكل محافظة لتلقى البلاغات الفورية عن التعديات وسرعة التحرك لإزالتها، حيث أكدت اللجنة على ضرورة قيام المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية، بإعداد حصر بالأراضى التى تم استردادها ووضع خطط استثمار لها، سواء بتخصيصها لمشروعات قومية أو خدمية أو طرحها للبيع بالمزاد العلنى.

الإجراءات السابقة والتى تم توجيهها إلى المحافظات من خلال وزارة التنمية المحلية، شملت ضرورة أن يتوازى مع هذا الجهد الإسراع فى تقنين الأوضاع للجادين، واستكمال الانتهاء من طلبات التقنين الجاهزة والتى استوفت الشروط القانونية فى المحافظات كافة، خاصة أن الأولوية هى التقنين لكل من أثبت جدية والتزم بالقانون وسدد حق الدولة.

جهود اللجنة، تزامنت مع مواصلة قوات إنفاذ القانون لعمليات الموجة الـ17 لإزالة التعديات على أراضى الدولة والتى يتم التركيز فيها على التعديات على أراضى طرح النهر وضفتى النيل، فبحسب ما أكده تقرير غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية، بلغ عدد حالات الإزالة التى تم تنفيذها 2700 حالة بمساحة أراض بلغت نحو 540 ألف متر مربع.

وتم استرداد نحو 210 آلاف متر مربع فى محافظة القاهرة، و70 ألف متر مربع فى الدقهلية، ثم 55 ألف متر مربع فى أسوان، و33 ألف متر مربع فى بنى سويف.

وقال اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، إن موجة الإزالة مستمرة فى المحافظات الـ16 الواقعة على مجرى نهر النيل حتى تستكمل المستهدف منها، مؤكدًا أن رئيس اللجنة شدد على مسؤولية المحافظات فى الحفاظ على أراضى الدولة، مع تسجيل جميع الأراضى التى يتم إزالة التعدى عليها واستردادها على المنظومة الإلكترونية للجنة، تمهيدًا لمراجعتها بشكل دائم، ومحاسبة كل من تسبب فى عودة التعدى مرّة أخرى.

وأضاف «عبدالله» أن عمليات الإزالة التى تتم بدعم كامل من القوات المسلحة ووزارة الداخلية وتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات، تحقق نتائج جيدة، وتؤكد على دولة القانون وأنه لا تفريط فى حق الشعب تحت أى ظرف، مشيرًا إلى أن رئيس اللجنة يتابع نتائج الموجة بشكل يومى، لضمان تنفيذ المخطط وعدم التهاون فى مواجهة أى مخالفة للقانون.