شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا : تلقى 80 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا عن تلقى 80196 طلب تصالح على مخالفات البناء بمختلف مراكز المحافظة، حيث بلغ إجمالي رسوم جدية التصالحات المتحصلات عن الطلبات 303 ملايين و676 ألف جنيه، عقب انتهاء المدة القانونية التي أقرها مجلس الوزراء لتقديم الطلبات في 31 مارس الماضي.

وأوضح محافظ قنا، أن طلبات التصالح التي تم تقديمها شملت 15440 طلبا بمركز قنا بنسبة 19.2% من إجمالى الطلبات المقدمة منها؛ 15237 طلبا بمركز نجع حمادي بنسبة 19%، و14712 طلبا بمركز أبوتشت بنسبة 18.4%، و9139 بمركز فرشوط بنسبة 11.3% ، و 7420 بمركز قوص بنسبة 9.3%، و6650 بمركز دشنا بنسبة 8.3% ، و 5116 بمركز نقادة بنسبة 6.4%، و5099 بمركز قـفط بنسبة 6.4% ، و 1383 بمركز الوقف بنسبة 1.7% .

وأضاف، أنه تم تشكيل لجان بكل مركز لتبدأ العمل على باقي المراحل في ملفات التصالح، التي تشمل عمليات الفحص والمطابقة للرسومات الهندسية والمعاينة، مؤكدا أن الملف المطابق للشروط سيتم اعتماده لاستيفاء إجراءات التصالح، والحصول على ما يفيد بانتهائها، بما يمنحه الحق في التقديم على أي خدمات للعقار الذي تصالح عليه.