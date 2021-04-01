شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثالثة عشر.. نجاح ولادة قيصرية لسيدة مصابة بـ كورونا في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح الفريق الطبي بمستشفى العزل بمنطقة الصداقة الجديدة والمخصصة لعزل حالات كورونا في أسوان، في إجراء عملية ولادة قيصرية معقدة، لسيدة في شهرها التاسع مصابة بفيروس كورونا المستجد.

تعد هذه المرة الثالثة عشر لإجراء هذه العملية بالمستشفى حيث نجح الفريق الطبي بالمستشفى في إجراء العملية لسيدة تخضع للعزل مصابة بفيروس كورونا وتمت عملية ولادة الطفلة بنجاح وحالة الطفل والأم مستقرة، حيث شارك فريق طبي مكون من 16 طبيبن وهيئة تمريض عمليات وحضانات، في العملية.