شكرا لقرائتكم خبر عن الموانئ البحرية: قناة السويس الجديدة سمحت بتعويم السفينة الجانحة سريعًا.. وحقنا محفوظ بالتعويضات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عصام الدين بدوي، الأمين العام لاتحاد الموانئ البحرية، إن أزمة السفينة البنمية إيفرجيفين كانت كبيرة، لكن بالعقل والصبر تم حل الأزمة.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي أحمد مجدي عبر تطبيق زووم ببرنامج آخر الأسبوع المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر نجحت في الرد على كل المشككين.

وتابع أن ما يتم ترديده بشأن بدائل لقناة السويس يتم منذ زمن بعيد، لكن الحقيقة أن القناة لا بديل لها، والبديل مكلف للغاية، واقتصاديا مستحيل الاعتماد على البدائل الموجودة .

وأوضح أن قناة السويس الجديدة سمحت بحل أزمة السفن العالقة سريعًا، ولولا القناة الجديدة وازدواج الممر لما تم حل أزمة السفن العالقة في هذا الوقت القصير.

وأشار بدوي إلى أن هيئة قناة السويس تلقت شكر وإشادة من كل دول العالم، مشيرًا إلى أن حق مصر محفوظ في الحصول على تعويضات من الشركة المالكة للسفينة، لا سيما أن ربان السفينة يتحمل كل ما حدث وهو المسؤول الأول والأخير.