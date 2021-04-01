شكرا لقرائتكم خبر عن مهاب مميش: السفينة إيفر جيفن لن تغادر دون إذن من النيابة وبعد انتهاء التحقيقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق مهاب مميش، مستشار الرئيس لشؤون مشروعات قناة السويس والموانئ البحرية: هناك خلاف بين مالكي السفينة وقناة السويس على التحقيقات في الوقت الراهن.

وقال مميش، في حوار لقناة «الحدث اليوم»، مساء الخميس، إن السفينة «إيفر جيفن» لن تغادر دون إذن من النيابة وبعد انتهاء التحقيقات، مؤكدًا أنه «لا توجه حتى الآن لتوسيع قناة السويس والملاحة آمنة فيها».

وذكر أن «التحقيقات بشأن السفينة الجانحة يجب أن تتم بحضور أصحاب السفينة وقناة السويس».