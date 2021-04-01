شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصريحات السيسي .. إثيوبيا : لن نضر مصر وملتزمون بالاستخدام العادل للنيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الري الإثيوبي، سيلشي بيكيلي، إن المفاوضات الثلاثية مع مصر والسودان حول سد النهضة من المقرر استئنافها قريبا، مؤكدا أن أديس أبابا ملتزمة باستخدام عادل ومنصف لموارد نهر النيل دون إلحاق الضرر بدولتي المصب.

وكتب بيكيلي في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع تويتر: «من المتوقع استئناف المناقشات الثلاثية حول سد النهضة خلال نهاية الأسبوع بقيادة الاتحاد الأفريقي»، مضيفا أن ذلك سيكون بحضور خبراء ومراقبون من الاتحاد بجانب خبراء من الدول الثلاث أيضا.

وأضاف أيضا أن إثيوبيا ملتزمة «دائما باستخدام عادل ومنصف لموارد نهر النيل دون إلحاق الضرر بدولتي المصب مصر والسودان».

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الأسبوع الماضي، أن بلاده ماضية في مشروع سد النهضة «مهما كانت التحديات» وستعمل على تحويله إلى واقع.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، صرح أن المساس بحقوق مصر المائية سيكون له رد فعل مصري يؤثر على استقرار المنطقة.

وقال السيسي الثلاثاء: «حقوق مصر المائية خط أحمر. سيحدث عدم استقرار إقليمي، لو انتهك أحد حقوق مصر المائية. مصر قادرة على مواجهة أي تهديد».