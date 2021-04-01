شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأدوية بالغرفة التجارية : مدينة الدواء تضع مصر على الخريطة العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن مدينة الدواء علامة بارزة في صناعة الدواء في مصر، وأضاف أن مصر تنطلق تجاه المستقبل في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإمكانات المصرية الحالية لن تتواكب مع تسارع وتيرة صناعة الدواء عالميا في المستقبل القريب، موضحًا أن إنشاء مدينة صناعة الدواء تمكن مصر من مواكبة المستحضرات الحيوية والبيولوجية الجديدة، وهي بمثابة الثورة الجديدة في علم صناعة الدواء.

وتابع على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن مدينة الدواء الجديدة تضع مصر على الخريطة العالمية ما سوف يتم طرحه في الأسواق العالمية خلال السنوات العشر المقبلة، ومن الصعب أن تستورده أي دولة نظرًا للتكلفة المرتفعة.



وأكد رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية أن مصر من خلال إنشاء مدينة الدواء تحقق الجودة والتكنولوجيا الحديثة، موضحا أن أسعار أدوية الأورام مرتفعة، تصل بين 15 إلى 30 ألف جنيه، ويحصل المريض على 10 حقن، وهي تمثل عبء كبيرًا على المريض وعلى ميزانية الدولة.