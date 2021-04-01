شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بكلية الفنون التطبيقية: ملابس سعاد حسني تعتبر نموذج للتصميمات الأنثوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ضحى الدمرداش، أستاذ تصميم الملابس بكلية الفنون التطبيقية، إن الطلاب يحصلون على دروس كافية من المواد الخاصة بتصميمات الملابس مثل مادة التطريز أو الحياكة.

وتابعت «الدمرداش»، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن هناك تصميمات أنثوية جدًا، وهذه التصميمات تمثل فترة الخمسينات، ويتم اختيار في هذه التصميمات ألوان ناعمة جدًا وهي تشبه الملابس التي كانت ترتديها الفنانة الراحلة سعاد حسني.

ولفتت إلى أن الاقسام متكاملة في كلية الفنون الجميلة، فالصور الخاصة بالتصميمات والموديلات التي نفذت في الكلية، حدثت في أستوديوهات خاصة بالجامعة.