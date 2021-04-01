شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو لاستعداد ميدان التحرير لموكب نقل المومياوات الملكية وجولة رئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد القاهرة لحدث فريد من نوعه، حيث تتجه أنظار العالم ووسائل الإعلام العالمية يوم السبت 3 أبريل، لمشاهدة نقل المومياوات الملكية فى موكب مهيب من مكان عرضها الحالى بالمتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، حيث مقر عرضها الدائم.

وبث هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء، مقطع فيديو عبر فيس بوك من ميدان التحرير، حيث تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المسار المُقرر لسير موكب المومياوات الملكية وذلك للاطمئنان على الترتيبات الأخيرة والرتوش النهائية، استعدادا لحدث نقل المومياوات الملكية الذى سيستقطب أنظار العالم السبت المقبل.

وقال هانى يونس من خلال الفيديو: "ميدان التحرير أحلى ميادين الدنيا والمسلة المصرية مبهرة والكباش ومصر هتبهر العالم إن شاء الله يوم السبت.. الجمهورية الجديدة حضرت، تحيا مصر".





وكان قد رافق رئيس الوزراء خلال الجولة الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، حيث حرص مدبولى على الوقوف على جاهزية مسار المومياوات الملكية لانطلاق هذا الموكب المهيب الذى سيمر من خلال العديد من الشوارع والمناطق بالقاهرة، والترتيبات التى ستتم لنقل المومياوات من المتحف المصرى.

كما تأكد مدبولى، من إتمام أعمال رفع الكفاءة، والتزيين، وكافة عناصر الإبهار المتنوعة، على امتداد مسار الرحلة، وصولا إلى مبتغاها، خاصة فى منطقة وسط البلد، وترجل فى ميدان التحرير، للوقوف على المشهد النهائي له بعد أعمال التطوير والإنارة، كي تكتمل عناصر الجذب لهذا الحدث التاريخى البارز، الذى ستتابعه كافة البلدان من خلال كاميرات القنوات، ووسائل الإعلام، ووكالات الأنباء العالمية.