شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن نسب الحضور بامتحان شهر مارس لطلاب النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نسب حضور الطلاب في امتحانات شهر مارس لصفوف النقل (من الصف الرابع الابتدائى وحتى الثانى الإعدادى)، والتى أجريت في الفترة من 29 وإلى 31 مارس 2021.

وجاءت نسبة حضور طلاب الصف الرابع الابتدائى 96.44%، بينما جاءت نسبة حضور طلاب الصف الخامس الابتدائى 96.59%، فى حين سجل طلاب الصف الصف السادس الابتدائي نسبة حضور 97.07%.

وبالنسبة لطلاب الصف الأول الإعدادى جاءت نسبة الحضور 95.89%، بينما سجلت نسبة حضور طلاب الصف الثاني الإعدادى 96.22%.