شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سلع منتهية الصلاحية و6 قضايا تموينية ضد مخابز بلدية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مباحث التموين، في أسوان، اليوم الخميس ، تنفيذ حملاتها اليومية لضبط الأسواق والسلع منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتمكنت من ضبط 25 قضية تموينية متنوعة.

أسفرت الحملات عن ضبط قضية سلع منتهية الصلاحية وقضية تصرف في حصة دقيق بلدي مدعم و 6 قضايا مخالفات مخابز بلدي، و 2 بيع بأزيد من التسعيرة، و 7 عدم إعلان عن الأسعار، و8 عدم حمل شهادة صحية.

واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات وتمت إحالتها إلى النيابة المختصة.