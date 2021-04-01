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القومي لثقافة الطفل يحتفل بيوم اليتيم

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار احتفالات المركز القومى لثقافة الطفل بيوم اليتيم و تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة و أشراف الدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة،.

يبدا المركز احتفالاتها يوم الجمعة 2 ابريل فى الثالثة عصرا بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب و ذلك بدعوة عدد من دور الأيتام فى القاهرة.

تبدأ الفعاليات بمعرض رسومات الاطفال يفتتحه الكاتب محمد ناصف رئيس المركز ثم يبدأ تقديم ورش فنية مختلفة و

رسم علي الوجه و ورشة تعليم فن الكاريكاتير و ورش حكي .

و من الفقرات الفنية فقرة الاراجوز ،فقرة العرائسف،وفقرة الساحر و توزيع هدايا للاطفال من اصدارات المركز القومي لثقافة الطفل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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