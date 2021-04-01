شكرا لقرائتكم خبر عن تكليفات رئاسية برفع كفاءة الموانئ المصرية وإنشاء أخرى جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدور المحورى الذى يلعبه المجلس الأعلى للموانئ، خاصة خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة التى تستهدف تحويل مصر لمركز ثقل فى مجال التجارة العالمية. وقال مدبولى- خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للموانئ بعد قرار إعادة تشكيله، بحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء خالد شلبى، مساعد وزير الداخلية للمنافذ، والمستشار محمد عبدالوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومشاركة عبر الـ«فيديو كونفرانس» للفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ومسؤولى وزارتى: الدفاع والنقل، وأعضاء المجلس الأعلى للموانئ- إنه على الرغم من أن أزمة السفينة الجانحة التى وقعت مؤخرًا كان لها بعض التداعيات السلبية، لكنها فى الوقت نفسه سلطت الضوء على أهمية ما تقدمه مصر للتجارة العالمية، كما أكدت الأهمية التى تحتلها قناة السويس كشريان حيوى لمنظومة التجارة حول العالم.

وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة لتطوير منظومة إدارة الموانئ المصرية، موضحا أن ذلك يتوافق مع مهام المجلس الأعلى للموانئ، كما يأتى تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة العمل على رفع كفاءة وتطوير الموانئ المصرية، إلى جانب إنشاء موانئ جديدة، مشيدا بأعمال التطوير الجارية على الموانئ المصرية لتحويلها إلى موانئ ذات معايير عالمية تمتاز بقدرتها على جذب أكبر حجم ممكن من التجارة العالمية. ونوّه رئيس الوزراء بأنه مع إعادة تشكيل المجلس الأعلى للموانئ سيتم عقد اجتماعات دورية لمتابعة واستعراض الملفات المطروحة الخاصة بهذا القطاع الحيوى. واستعرض وزير النقل مهام واختصاصات «المجلس الأعلى للموانئ» بتشكيله الجديد، ودوره فى تبنى استراتيجية موحدة لجميع الموانئ المصرية؛ لتحقيق التكامل والتنسيق بين هذه الموانئ، على أن يكون هدف هذه الاستراتيجية هو جذب الحاويات والخطوط الملاحية من الخارج، كما يختص المجلس ببحث العوائق والمشكلات التى تعترض حركة العمل بالموانئ، واقتراح الإجراءات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار، وبخاصة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وعرض الوزير مشروعات وزارة النقل الحالية التى تمت الموافقة على تنفيذها اعتبارا من أول يوليو المقبل بشأن تطوير الموانئ المصرية وأسلوب إدارة وتشغيل سوق النقل البحرى وفقا لتوجيهات الرئيس، لتصبح مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات من خلال استغلال موقعها الاستراتيجى على البحرين الأحمر والمتوسط وعلى خطوط الملاحة العالمية؛ من خلال شركات مصرية وطنية واستشاريين مصريين، واعتمادات مالية مصرية لجميع المشروعات المعروضة، وبالتعاون مع الشركات العالمية فى الإدارة والتشغيل. وفى هذا السياق، تم استعراض مخطط تطوير موانئ الإسكندرية/ الدخيلة، والسخنة، ودمياط، إلى جانب موانئ البحر الأحمر.

وتطرق الوزير إلى أفضل السبل لتسهيل وصول الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، بالتنسيق مع خطوط الملاحة العالمية وجهود تطوير الأسطول البحرى وفقا لأحدث النظم العالمية، بما يضمن تحقيق الحوكمة وتعزيز تنافسية قطاع النقل البحرى المصرى. واستعرض وزير النقل الحوافز والتخفيضات الممكنة لتشجيع الشركات على مزاولة نشاط تموين السفن بالموانئ المصرية تماشيا مع المعمول به عالميا وفى الموانئ المنافسة، وبحث إيجاد آلية سريعة لعدم تراكم البضائع بالموانئ المصرية، وتقييم أداء العمل بالموانئ المصرية مقارنة بالمعدلات العالمية وكيفية رفع معدلات الأداء.