شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» مع أبطال ملحمة «المهمة المستحيلة» لتعويم «السفينة الجانحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«(المهمة المستحيلة).. هكذا أطلق عليها خبراء الملاحة البحرية العالمية ومواقع الأخبار البحرية والمتخصصة فى النقل البحرى العالمى، متناسين إرادة المصريين التى قهرت المستحيل فى حرب 73، عندما قهروا خط بارليف، أقوى مانع ترابى فى تاريخ الحروب والعسكرية، فى ساعات قليلة، بفكرة مصرية عبقرية خالصة باستخدام خراطيم المياه، فكانت مفتاحا لنصر أكتوبر المجيد، ومازالت عبقريتهم تُدرس فى كبريات الأكاديميات العسكرية العالمية».. بهذه العبارات والكلمات الممزوجة بالفخر والاعتزاز يتحدث على العوامى، أحد أبطال مهمة إنقاذ «السفينة البنمية أيفر جيفن» التى جنحت صباح 23 مارس الماضى عند الكيلو 115 ترقيم بحرى، محملة بـ223 ألف طن، مشددًا على ما وصفه بالملحمة التى شارك فيها هو وزملاؤه حتى إنجاز المهمة.

على العوامى، بحرى، يعمل على الكراكة «مشهور»، إحدى أكبر الكراكات فى الشرق الأوسط، وتصل قوة الشد الخاصة بها إلى 160 ألف طن.

أكد «على» أنه فوجئ هو وزملاؤه بنبأ جنوح السفينة فى القناة، موضحا أن الأمر فى البداية لم يكن صادما أو غريبا فهو حادث عادى، نادرا ما يتكرر، لكن الهيئة لديها الإمكانات اللازمة للتعامل معه.

ويضيف: «تم استدعاؤنا جميعا للمشاركة فى تعويم السفينة، وعلى الفور توجهنا كالجنود فى مهمة وطنية للتعامل مع السفينة»، لافتا إلى أن صعوبة المهمة ترجع إلى الطبيعة الصخرية للمنطقة التى جنحت بها السفينة، عند الكيلو 151 بنطاق السويس، وطبيعة عملية الجنوح نفسها التى وصلت فيها مقدمة السفينة إلى الساتر الترابى والتكسيات المبطنة للمجرى الملاحى. وتابع: ظهر الأمر خطيرا وصعبا من الوهلة الأولى لعملية الجنوح، وزادت من صعوبته حمولة السفينة التى تقترب من ربع مليون طن، والتى تدفع السفينة ذاتيا نحو الجنوح و«الغرز» فى الرمال.

يواصل العوامى: كانت السفينة «باركة» على الأرض، بلغة البحرية، وكانت الخطة التى وضعها الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عندما عقد اجتماعا مع رجال الكراكات هى سحب الرمال من محيط مقدمة ومؤخرة السفينة لتحقيق هدف رئيسى وهو تعويم السفينة، لذلك كان العمل يتم على مدار الأربع والعشرين ساعة بالتبادل مع الكراكة العاشر من رمضان.

فوجئ «العوامى» وزملاؤه بأن العالم كله يتحدث عن السفينة، وأن بعض أعداء الوطن يسخرون من جهود التعويم، مؤكدين استحالتها مع سفينة بهذا الحجم، فكان تحديا عظيما للجميع، حفاظا ودفاعا عن «سمعة مصر وقناة السويس».

«هتعوم يعنى هتعوم»

أحمد عزت، بحرى فنى، وأحد المشاركين فى إنقاذ السفينة من إدارة التكريك، كشف عن عمل إدارة أزمة ميدانية لتعويم السفينة بموقع الجنوح، شارك فيها وقادها الفريق أسامة ربيع، مضيفا: «فوجئنا به بيننا يقول (شدوا حيلكم يا رجالة.. أنا واثق فيكم)، وكنا نرد جميعا: (ياريس..إن شاء الله هتعوم يعنى هتعوم)».

رئيس هيئة القناة والقيادات بالمجرى الملاحى

ويضيف عزت: «بصراحة، أعظم ما فى المهمة هو الروح الوطنية التى كانت سائدة بيننا جميعا، ورفض الجميع الحصول على إجازة، مصرين على البقاء على الكراكة حتى إنجاز المهمة والتكبير والتهليل مع كل سنتيمتر تتحركه السفينة أو أثناء الخلخلة التى كانت تحدث لبدن السفينة ونحن نعمل ليلا ونهارا».

الثقة بالنفس

يؤكد أحمد سليمان، من مسؤولى عملية السحب فى خطة التعويم، أن الثقة بالله ثم الثقة بالنفس من أهم معايير العمل لدى جموع العاملين بهيئة قناة السويس من واقع خبراتهم الطويلة بالعمل فى القناة.

ويضيف: «إحنا أحسن مرفق ملاحى فى العالم، وفور علمنا بأن السفينة جنحت فى رحلتها القادمة من الصين متجهة إلى روتردام، كنا نعلم أننا أمام مهمة صعبة، لطبيعة المنطقة الصخرية، ولكن لا شىء مستحيل على أبناء الهيئة«.

وقال: »تابعنا الأزمة منذ اللحظة الأولى للإعلان عن توقف الملاحة ووقوع الحادث الذى يعود بشكل أساسى إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية أثناء العاصفة الترابية التى بلغت معها سرعة الرياح 40 عقدة، مما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها«.

محمد عبده، من مهندسى عملية السحب والتكريك المشاركين فى تعويم وسحب السفينة، يكشف عن تشكيل لجنة إدارة الأزمات بقيادة الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، وتمت عمليات الإنقاذ من خلال إدارة التحركات بالهيئة، وبواسطة ٨ قاطرات، أبرزها القاطرة (بركة ١) بقوة شد ١٦٠ طنا، حيث يتم الدفع من جانبى السفينة وتخفيف حمولة مياه الاتزان لتعويم السفينة بجانب الكراكة (مشهور).

ويضيف: «أروع ما شاهدناه فى العمل هو الوطنية والإصرار والعزيمة فى النجاح، وكأننا جنود فى معركة للدفاع عن مصر وعن قناة السويس»، متابعا: «كنا بنموّت نفسنا شغل وتعب، ومع كل تحرك للسفينة كنا نهلل الله أكبر».

وأكد »عبده«: «لا نهتم بمعرفة السبب فى الجنوح، بقدر التعامل مع الجنوح نفسه وسرعة تعويم السفينة، وكما أكد الفريق أسامة ربيع فى أكثر من مرة أن المهمة هى تعويم السفينة وقطرها إلى البحيرات المُرّة».

عدد من الأبطال المشاركين فى تعويم السفينة

«البركة فى بركة وأخواتها»

إبراهيم على، فنى على القاطرة (بركة 1) العملاقة، يؤكد أن العمل بدأ فور وصولهم الموقع، وكان مشهد السفينة وهى جانحة مذهلا بسبب امتداد مقدمتها فى الرمال والمنطقة الصخرية.

ويواصل إبراهيم: «قمنا بعمليات سحب، ولكننا واجهنا صعوبة كبيرة فى التعامل مع السفينة، لعدة أسباب، أهمها الحمولة والأرض الصخرية والانحناء الغريب فى قلب القناة». وأضاف: وصلنا فى اليوم الثانى، وكنا نتعامل برفق شديد جدا مع السفينة فى كل عملية شد وسحب، موضحا أن قاطرات الهيئة وعددها 14 شاركت جميعا فى إنجاز المهمة، والقاطرة الهولندية جاءت فى النهاية رغم مشاركتها. واختتم قائلا: «كده كده كنا هنطلعها سواء وصلت القاطرة الهولندية أو لم تصل.. والبركة فى القاطرة (بركة 1) وأخواتها».

وليد قناوى، كهربائى بالكراكة مشهور، يتحدث عن السخرية على مواقع التواصل من لقطة «الحفار» أو اللودر الذى كان بجوار السفينة، وظهر حجمه صغيرا جدا أمام مقدمة السفينة.. يؤكد أهمية وخطورة الدور الذى قام به هذا الحفار وغيره من الحفارات أو اللوادر أمام المقدمة بعد دقائق من وقوع الحادث، وهو إزالة التكسيات التى أمام المقدمة على ضفة القناة للسماح بعمل الكراكة، مؤكدا أن عدم إزالة التكسيات وتوفير مساحة كبيرة من الأرض أمام مقدمة السفينة وجانبيها كان يمكن أن يتسبب فى انهيارات رملية كاملة تؤدى إلى ميل فى أحد جانبى السفينة وانقلابها فى القناة لتغلق الملاحة تماما لشهور.

ويواصل: «عملية السحب والتكريك كانت تتم وفق دراسات فنية دقيقة جدا وأحدث أجهزة الرصد، وكان لكل معدة ووحدة بحرية دورها، ولكل عامل وفنى ومهندس دوره فى العملية بكاملها، وللحفار الصغير دور»، لافتا إلى أن كل من سخروا من الحفار لا يفهمون فى الملاحة ولا فى التعامل مع مثل هذه الحوادث.

مسؤولية الربان وليس المرشد

القبطان محمد رشدى، كبير مرشدى الهيئة، ومسؤول التدريب بالمحاكى التابعة لهيئة قناة السويس، كما يتولى تدريب المرشدين.. يؤكد عدم مسؤولية مرشد قناة السويس إطلاقا عن الحادث، مؤكدا أن دوره إرشادى فقط، والقيادة والمسؤولية تقع على الربان قائد السفينة.

ويضيف أن الحادث ليس الأول من نوعه، ولكن الموقع والحجم الخاص بالسفينة والظروف الجوية كلها عوامل مساعدة، مؤكدا أن نتائج التحقيق بدأت وعلينا جميعا الانتظار، لافتا إلى أن كل بيانات السفينة سيتم تفريغها من واقع السجلات والأوامر الخاصة بها لمعرفة ماذا حدث بالضبط.

وطالب »رشدى»، المصريين، بان يفخروا بقناتهم وأبطالها وقدرتهم على قهر المستحيل، لافتا إلى أنه لأول مرة فى التاريخ يتم نجاح عملية بهذا الحجم دون تخفيف الحمولة بفضل كفاءة أبناء الهيئة ومعداتها.