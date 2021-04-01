شكرا لقرائتكم خبر عن مسح جوى لمتابعة الوضع البيئى بـ«قناة السويس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مسحًا جويًا بالطائرة لمنطقة قناة السويس لمتابعة الوضع البيئى، بعد نجاح هيئة قناة السويس فى تعويم السفينة الجانحة «إيفر جيفن».

وأكدت «ياسمين» أن المسح الجوى يستهدف تفقد منطقة قناة السويس وما حولها والوقوف على الوضع البيئى بمنطقة انتظار السفن بسبب الأزمة، حيث تجاوز عدد السفن المنتظرة 230 سفينة، للوقوف على أى تداعيات بيئية بالمنطقة والتأكد من تطبيق إجراءات الإدارة البيئية وضمان عدم وجود مخلفات ناتجة عن السفن.

وأسفر المسح الجوى عن خلو المسطح المائى من الآثار الضارة للبيئة، سواء مخلفات لماشية نافقة أو مخلفات بترولية.