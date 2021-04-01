شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تعلن قبول دفعة جديدة بـ«معاونى الأمن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية بدء قبول دفعة جديدة للراغبين فى التقدم لاجتياز اختبارات معاهد معاونى الأمن، والذين تنطبق عليهم الشروط العامة اعتبارًا من الغد وحتى 3 مايو المقبل، وتم الإعلان عن كافة الشروط والمزايا على موقع وزارة الداخلية moi.gov.eg.

ووضعت الوزارة مجموعة من الشروط، منها أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وألا تقل السن عن 19 سنة ولا تزيد على 25 سنة فى تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن، وأن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار «ما لم يكن قد رد إليه اعتباره»، وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال بقرار أو بحكم تأديبى نهائى ما لم تمض على صدوره 4 سنوات على الأقل، وأن يستوفى شروط اللياقة الصحية التى يحددها المجلس الطبى المتخصص بهيئة الشرطة، وأن يجتاز اختبار السمات واللياقة البدنية، والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. وشملت الشروط ألا يقل طول المتقدم عن 170 سنتيمترا وألا يقل عرض الصدر عن 85 سنتيمترا بالنسبة «للذكور»، وألا يقل الطول عن 160 سنتيمترا بالنسبة للإناث، وألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة أو ملحقًا للخدمة بالشرطة أو بأى جهات الدولة الأخرى، وألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج.

وأوضحت الوزارة أن هناك مجموعة من المزايا، منها تحمل الدولة نفقات التعليم والتدريب والإعاشة وقيمة ملابس التدريب للطلبة أثناء الدراسة بالمعهد، ويحصل الدارس بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة والاستفادة من النظام العلاجى المجانى وفقًا لقواعد العلاج بهيئة الشرطة ويُمنح الأوائل المتفوقون جوائز مادية ومعنوية والاستفادة من الخدمات الاجتماعية للفرد وأسرته وكافة المميزات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة. ومن المقرر أن تُسحب كراسات الالتحاق من مقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب وهى: معهد معاونى الأمن بطرة - ذكور وإناث - ومعهد معاونى الأمن بالبحيرة «مدخل مدينة وادى النطرون» - ذكور- ومعهد تأهيل الأفراد بسوهاج - ذكور.