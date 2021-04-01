شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 24 فصلاً لمحو الأمية بمركز ملوي بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، عن تسجيل 24 فصلاً لمحو الأمية داخل مراكز الشباب التابعة لمركز ومدينة ملوي خلال شهر مارس الماضي، تمهيداً لدخول الدورات الامتحانية، وذلك ضمن (مشروع المصريون يتعلمون) ووفقاً لبروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

قال مندى عكاشة، مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، إن الفصول ستقدم خدماتها لـ 240 دارساً ودارسة من أبناء مركز ملوي من محافظة المنيا، وقد تم توزيعها تبعا ً للكثافة السكانية.