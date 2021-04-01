شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا النقل والرياضة يطلقان قطار الشباب للأقصر وأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، مساء اليوم الخميس، على توديع المشاركين بفوج قطار الشباب للأقصر وأسوان والمخصص للأيتام، بمشاركة ٥٠٠ مشارك ضمن مشروع «ها أنا أُحقق ذاتي» رياضياً وكشفياً، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يتم تنفيذ المشروع بمحافظات الجمهورية كافة بإجمالي مستهدفين ٥الاف مشارك، حيث تنفذه وزارة الشباب والرياضة من خلال الادارة المركزية للتنمية الرياضية (الادارة العامة للقاعدة الشعبية).

أكد وزير الشباب والرياضة أهمية المشروعات التي تنفذها الوزارة للنشء والشباب، والتي تتيح لهم التعرف على المعالم السياحية والأثرية التي تتميز بها مصر عن مختلف دول العالم، بما يعزز قيم الانتماء والولاء لديهم.

وشدد«صبحي» على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من خلال استخدام المطهرات والمعقمات، وارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعى لسلامة المشاركين وصحتهم في مقدمة أولويات الوزارة.

ومن جانبه، أكد وزير النقل أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب وإطلاعهم بمعالم مصر التاريخية وفي إطار التكامل بين وزارات الحكومة المختلفة.

وأعرب الوزيران عن خالص تمنياتهما بسلامة الوصول للشباب المشاركين بالفوج الأول بمشروع قطار الشباب، والاستمتاع بفترة إقامتهم بالأقصر وأسوان، والتعرف على عراقة وحضارة الآثار المصرية التي تتميز بها المدينتان.

وحضر مراسم توديع الفوج الدكتور سونيا عبدالوهاب رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، نجوي صلاح رئيس الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، والدكتورة غادة جمال الدين مدير عام الادارة العامة للقاعدة الشعبية.