شكرا لقرائتكم خبر عن المبادرة الرئاسية توفر الحياه الكريمة لمواطني مركز مطوبس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تستهدف الآن تطوير مركز مطوبس التي تضم 18 قرية يعيش بها 350 ألف نسمة يمثلون 10% من سكان المحافظة.

وأضاف أن تكلفة تطوير مركز مطوبس تقدر 6 مليارات جنيه، وتتضمن توفير كافة سبل الحياة الكريمة لأهالي المنطقة بمركز مطوبس بكافة مناحي الحياة، وذلك يؤكد حرص القيادة السياسية علي توفير الحياة الكريمة للمواطنين.

واوضح محافظ كفر الشيخ أن مركز مطوبس كان يعاني من الهجرة غير الشرعية وحالة الفقر والحياة الصعبة جدا، إلا ان الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتم بإقامة مشروعات تنموية بإنشاء أكبر مزرعة سمكيه في الشرق الأوسط ببركة غليون، ومما أدى إلى توفير العديد من فرص العمل للشباب المنطقة الذي كان يقوم بالهجرة غير الشرعية.