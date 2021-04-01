شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وزراء يفتتحون مسجد بالمنيا ضمن 10 مساجد جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الدكتور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة لمحافظة المنيا، اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، غدا الجمعة، مسجد الصحابة، بمنطقة مدينة العمال، بحي جنوب مدينة المنيا، ضمن 10 مساجد جديدة بالمحافظة .

سيتم نقل شعائر صلاة الجمعة من المسجد على الهواء مباشرة على القناة الأولي .

فيما تتضمن جولة الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ودوري اندية وافتتاح جيم بنظام ( BOT) بنادي المنيا .

كما يتضمن برنامج زيارة وزيري الأوقاف والشباب والرياضة، التوجه لافتتاح مسجد آل عياد (بقرية نجع على حسن، بقرية نزلة أسمنت)، ثم يليه التحرك لمركز مغاغة، لافتتاح (حمام سباحة، ومول تجاري، ملعب خماسي، وصالة جيم بنظام BOT)، بنادي مغاغة الرياضي.

افتتاح مسجد الصحابة بالمنيا

افتتاح مسجد الصحابة بالمنيا

افتتاح مسجد الصحابة بالمنيا

افتتاح مسجد الصحابة بالمنيا

افتتاح مسجد الصحابة بالمنيا