شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة من «تعليم أسوان» تتفقد مدارس نصر النوبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، لجنة ضمت مديري التعليم العام والفنى ومدير عام الخدمات التربوية والتعليم الثانوى والشؤون المالية والإدارية والموجه العام المالى والإداري لزيارة مدارس إدارة نصر النوبة التعليمية.

بدأت الجولة بزيارة مدرسة نصر النوبة الرسمية للغات، حيث تفقدت اللجنة قاعات رياض الأطفال والفصول والمكتبة وحجرات النشاط وفناء وحديقة المدرسة وتأكد من حسن سير العملية التعليمية داخل المدرسة واستيفاء جميع السجلات والدفاتر وتطبيق الإجراءات الاحترازية.



ووجه القبيصي إدارة المدرسة بضرورة استغلال المساحات الشاغرة داخل المدرسة بزيادة المساحة الخضراء لإضفاء الشكل الجمالى لها. بينما قام أعضاء اللجنة بجولة داخل مدارس، جمال عبدالناصر الابتدائية ومحمد صلاح الدين الباقر الثانوية ونصر الصناعية بنات وتفقدوا الفصول والمعامل والورش، وتأكدوا من نظافة المدارس وانضباطها وحسن سير العملية التعليمية وتطبيقها لكافة الإجراءات الاحترازية.