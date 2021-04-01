شكرا لقرائتكم خبر عن ترقيات جديدة للمعلمين .. محافظ الإسكندرية يرقي 12923 معلم وأخصائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، حركة ترقيات المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين بترقية 12923 معلم وأخصائي من أعضاء هيئة التعليم بمديرية التربية والتعليم، الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين وحصولهم على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية للوظيفة على أن يتم منح الذين تم ترقيته بدل الاعتماد المقرر قانونا وعلاوة الترقية.

وقال الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن قرار الترقية يأتي وفقاً للقرارات رقم 247 لسنة 2020 والقرار رقم 225 لسنة 2020، الصادرة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووفقا لنص المادة 71 من قانون التعليم رقم 155 لسنة 2007.

وأكد محافظ الإسكندرية أن تلك القرارات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءة المعلمين والاهتمام بأعضاء هيئة التعليم والحرص على دعم المعلمين مهنيًا واجتماعيًا.