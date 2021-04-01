شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ ورئيس جهاز المشروعات يتفقدان أحد مصانع الرمال السوداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،واللواء أركان حرب مصطفى أمين ،رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، مصنع فصل المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء، بالشركة المصرية الصينية للرمال السوداء بالبرلس.

جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب عز الدين صالح عبدالرشيد ،رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء، والعضو المنتدب ،والدكتور حامد ميره، رئيس هيئة المواد النووية، والدكتور هشام النحاس، خبير الرمال السوداء بهيئة المواد النووية.

كما تفقدوا سير العمل وأعمال التشغيل التجريبي، واطلعوا على ما كيت المشروع للتعرف على مراحل استخلاص الركاز من الرمال السوداء عبر 4 وحدات استخلاص كائز عائمة، وفصل ركاز المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء، ليتم نقلها للمصنع، والذي ينتج خامات 7 خامات المعادن التي تدخل في العديد من الصناعات.

الرمال السوداء

الرمال السوداء

الرمال السوداء

الرمال السوداء

الرمال السوداء

الرمال السوداء