شكرا لقرائتكم خبر عن ميدان التحرير يتزين استعدادًا لـ«عرس المومياوات الفرعونية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ميدان التحرير تزين استعدادًا لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى إلى المتحف القومى للحضارات، فقد ظهر الميدان بعد تطويره بثيابه الجديدة اللافتة للأنظار والجاذبة للرؤية، فالأنوار تتلألأ، والمسلة تقف فى منتصف الميدان، تلتف من حولها الأماكن المتناسقة المليئة بالخضرة على اتساع المكان، فى انتظار الحدث العالمى، متمثلًا فى نقل المومياوات الفرعونية من متحف ميدان التحرير إلى المتحف الكبير بالرماية.

ميدان التحرير يتزين استعدادًا لـ«عرس المومياوات الفرعونية»

عدسات «المصرى اليوم» رصدت بعض ملامح جمال وبهجة الميدان الذى يقع فيه المتحف المصرى، والذى منه ستنطلق حركة النقل، غدًا، أما العمارات الملتفة فى بعض جوانب الميدان فهى أيضًا لم تفوت فرصة معايشة الحدث، حيث تزينت هى الأخرى بعد تجميلها كى تكون شاهدة على نقل المومياوات.

ميدان التحرير يتزين استعدادًا لـ«عرس المومياوات الفرعونية»

وسيبدأ سير المومياوات من ميدان التحرير، مرورًا بميدان سيمون بوليفار وكورنيش النيل بحيى السيدة زينب ومصر القديمة، وصولًا إلى متحف الحضارات.

ميدان التحرير يتزين استعدادًا لـ«عرس المومياوات الفرعونية»

ميدان التحرير يتزين استعدادًا لـ«عرس المومياوات الفرعونية»

ميدان التحرير يتزين استعدادًا لـ«عرس المومياوات الفرعونية»