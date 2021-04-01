شكرا لقرائتكم خبر عن من 9 صباحا لـ5 مساء.. عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا فى المنيا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الصحة والسكان، تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح فيروس كورونا، حيث تم تخصيص عدد من المراكز للتطعيم على مستوى الجمهورية، مجهزة جميعها بعيادات وصالات لانتظار المواطنين ممن تلقوا اللقاح للاطمئنان على صحتهم.

وقد أعلنت وزارة الصحة زيادة عدد مراكز تلقى لقاحات فيروس كورونا، وذلك في إطار التوسع في مراكز تلقى اللقاحات للتسهيل على الفئات المستحقة من المواطنين، ضمن خطة الدولة للتصدى لجائحة فيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

وينشر ”الخليج 365” أسماء وعناوين مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية، ومواعيد العمل الرسمية بالمراكز.

وفى محافظة المنيا تم تخصيص 4 مراكز: -المنيا الجديدة – مركز طبي شباب المستقبل – من 9ص لـ 5م -ملوي – مركز طبي قلندول – من 9ص ل 5 م – منشأة قلندول – مركز ملوى - بنى مزار – وحدة القيس – من 9ص ل 5م – الوحدة المحلية بالقيس -سمالوط – مستشفى سمالوط النموذجى – من 9ص ل 5م – الطريق السريع