شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشارك فى الاجتماع رفيع المستوى لغرفة التجارة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي، بمشاركة رؤساء مجالس إدارات وكبار المسئولين بعدد من كبرى الشركات الأمريكية العالمية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.