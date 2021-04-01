شكرا لقرائتكم خبر عن حى الدقى يشن حملة تطهير بعدد من الشوارع لمنع انتشار كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حى الدقى حملة تطهير بعدد من شوارع الحى، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأشار حى الدقى في بيان له اليوم، إلى أنه تم تطهير الشوارع بالماء والكلور ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وشمل شارع ثروت، وكوبرى المشاة أمام جامعة القاهرة، وذلك تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى.

وأكد البيان، أنه جارٍ استمرار حملات التطهير صباحا ومساءا، على باقى الشوارع الرئيسية والفرعية مع التوعية الصحية للمواطنين.

ويشهد حى الدقى أعمال تطوير بعدد من الشوارع والميادين، منها شارع الثورة، حيث يتم توسعة الشارع، مع توفير أماكن لانتظار السيارات بالإضافة لرصف الشارع بالكامل حتى شارع البطل أحمد عبد العزيز لاعتباره محور مرورى مهم فى حى الدقى، مع رفع مخلفات الأرصفة الجارى تجديدها.

وتأتى أعمال تطوير الشارع بالتزامن مع استمرار أعمال تطوير شارع سليمان جوهر، حيث يتم إعادة رصف وتركيب الإنترلوك بطول الشارع، وكذلك تجديد الإنارة وذلك بعد إزالة التعديات والبروز الخاصة بالمحال بطول الشارع.



تطهير كوبرى الجامعة



جانب من حملة التطهير بشوارع حى الدقى



جانب من حملة التطهير



جانب من حملة تطهير كوبرى جامعة القاهرة



جانب من حملة تطهير منطقة كوبرى الجامعة



جانب من حملة تطهير منطقة كوبرى جامعة القاهرة



جانب من عمليات التطهير



حملة تطهير بعدد من الشوارع بحى الدقى



حملة تطهير شوارع حى الدقى



حملة تطهير كوبرى جامعة القاهرة



حملة تطهير منطقة كوبرى جامعة القاهرة



حى الدقى يشن حملة تطهير بعدد من الشوارع