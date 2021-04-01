شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الأحلام الصعبة تتحقق مع «السيسى» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها افتتاح الرئيس السيسى مدينة الدواء تحت عنوان" الأحلام الصعبة تتحقق مع «السيسى».. الرئيس يفتتح مدينة الأدوية بالخانكة.. ويؤكد: مستعدون لتوطين صناعة الدواء فى مصر.. مصنع مشتقات البلازما كان حلم وهيكون جاهز خلال سنتين.. القدرة على التصنيع الدوائى أمر يتجاوز فكرة التكلفة أو المكاسب الاقتصادية.. الأدوية المنتجة لازم تكون كفاءتها 100%..رئيس الوزراء: حققنا مخزونا استراتيجيا والاكتفاء الذاتى للدواء أمن قومى.





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