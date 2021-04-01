"وقفوا الشارع".. تفاصيل مشاجرة دامية بين عائلتين بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس:

شهدت منطقة البساتين بالقاهرة، مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء بين عائلتين داخل شارع عبد الرحمن شبابك بسبب خلافات أسرية.

كان قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بوجود مشاجرة دموية بين عائلتين داخل شارع عبد الرحمن شبابك، ووجود مصابين، وسرعان ما انتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث القسم مصحوبة بسيارة إسعاف.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرفين، الطرف الأول: (" محمد.م"، مصاب بجروح بالرأس، و" بلال.م"، مصاب بجروح بالوجهه، و" مصطفى. م"، مصاب بجروح حرجة وتحت الرعاية الصحية بالمستشفى)..

الطرف الثاني:( "م.ر"، و"ر. د"، مصابة بالقدم اليسري، و"م.ز"، و"م.ز"، مقيم بنفس بنفس العنوان، و"زهرة. ف"، و"م.ع"، و "ا. ع")، وجميعهم مصابين ومحجوزين داخل المستشفى.

وكشفت التحريات الأولية لرجال مباحث القسم، أن خلافات عائلية نشبت بين الطرفين حيث يربطهما نسب، وتطورت إلى مشاجرة دموية، حيث استعان كلا منهما بأقاربه، واشتبكوا ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

وأضافت التحريات أن الطرفين تبادلوا الزجاج ومنعوا المواطنين من السير بالطريق وتسببوا في توقف حركة المرور والمارة.

وعقب تقنين الإجراءات اللازمة أمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على المتهمين، وتم التحفظ على الأسلحة المستخدمة في الشجار.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات