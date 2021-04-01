أمن المنافذ: ضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير خلال يوم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط 6 قضايا أبرزها بضائع أجنبية الصنع- قطع غيار.

وضُبط في مجال تهريب النقد قضيتين، وفي مجال تهريب الألعاب النارية تم ضبط قضية، وفي مجال تهريب المعادن النفيسة تم ضبط قضية.

وأثمرت الجهود في مجال تهريب وحيازة المواد المخدرة والأقراص الدوائية المخدرة عن ضبط قضية، وفي مجال الأمن العام تم ضبط 30 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1679 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 207 حكم قضائي متنوع، وفي مجالي مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" تم ضبط 4 قضايا.

تجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.