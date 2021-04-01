شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يفتتح «أهلاً رمضان» بميدان المديرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، معرض بني سويف للسلع الغذائية والاستهلاكية، في إطار سلسلة معارض أهلاً رمضان التي تقيمها المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية ضمن خطة المحافظة لاستقبال شهر رمضان، تزامنا مع احتفالات بني سويف بعيدها القومي، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية واللحوم التي يزداد عليها الطلب خلال الشهر.

يشارك في إقامة وتنظيم المعرض الغرفة التجارية والتموين وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والشركة الوطنية للصناعات الغذائية والمصرية لتجارة الجملة وتحت إشراف بيطري وصحي، بالتوازي مع خطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المشاركة وتتركز على التوسع في إقامة منافذ ثابتة ومتنقلة لبيع السلع على مستوى المراكز.

وتفقد المحافظ منتجات المعرض المقام بحديقة النصر بميدان المديرية، ويضم كافة السلع الأساسية ومستلزمات الشهر الفضيل من اللحوم والدواجن والسلع الأساسية وياميش رمضان بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق، متابعا المواطنين يتسوقون احتياجاتهم من السلع بكافة أنواعها، مستفسرا منهم عن السلع «سعرها وجودتها«.

أكد المحافظ أهمية الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتدابير الوقائية لتفادى الزحام في ظل الإقبال المتوقع على المعارض مع التأكيد على حسن التعامل مع المترددين على المعارض والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي ضمن خطة المحافظة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا ومراعاة تلك الإجراءات في أعمال تجهيز وإقامة المعارض، فضلا عن مراجعة اشتراطات الأمن والسلامة والالتزام بالإرشادات التوعية التي أقرها الطب الوقائي بمديرية الصحة بجانب تكثيف المتابعة الدورية من الأجهزة الرقابية والتفتيشية للتأكد من جودة السلع والمنتجات ومطابقتها للمواصفات.

وأعرب كثير من المواطنين المتواجدين، عن سعادتهم بالمعرض، معربين عن شكرهم للمحافظ الذي رعى إقامة المعرض، خاصة وأنه يشمل كافة السلع، وبجودة عالية، وبأسعار مناسبة، وأنه منظم بطريقة مميزة، ووسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.