شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 182 طن مخلفات في حملة نظافة وتجميل بمدينة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر؛ أنه في إطار تكثيف أعمال النظافة والتجميل بالمدينة والأحياء التابعة لها تم تنفيذ حملات نظافة وتجميل استهدفت طريق المطار الرئيسى والنجوع التابعة أسفرت عن رفع 20 طن مخلفات صلبة، 32 طن قمامة.

كما تم تنفيذ حملات نظافة بجميع شوارع حى جنوب وحملة بإمتداد شارع التليفزيون، وأسفرت عن رفع 26 طن قمامة 12 طن مخلفات صلبة على مدار اليوم، بمعاونة حملة المعدات ومشاركة أحياء المدينة والمتابعة الميدانية، وأيضا تم تنفيذ حملة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة بالحزام الأخضر بمنطقة حي شمال، وأسفرت عن رفع 23 طن مخلفات 12 طن قمامة على مدار اليوم

كما تم تنفيذ حملات نظافة بالوردية المسائية بمنطقة حي شرق استهدفت شارع المرور وشارع صلاح سالم والنزهة وسيدي المنصور، وأسفرت الحملات عن رفع 25 طن مخلفات صلبة، 10 أطنان قمامة على مدار اليوم.

وفى سياق متصل تم تركيب كشافات جديدة بنجع العوارين وإصلاح الكشافات العاطلة بمنطقة حي المطار، وصيانة وغسيل سيارات ومعدات حي وسط الثقيلة بحملة المعدات.