شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية : غلق 8 طرق لتأمين احتفالية نقل المومياوات الملكية (تفاصيل التحويلات المرورية) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية عن مجموعة من الإجراءات والتحويلات المرورية لتأمين موكب نقل 22 مومياء من المومياوات الملكية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى متحف الحضارات القومي بمنطقة الفسطاط بمصر القديمة والتي سيتم يوم السبت المقبل 3 أبريل الحالي، وسط اهتمام عالمي بخط سير الموكب.

وقالت الداخلية في بيان لها مساء اليوم الخميس: «فى إطار الاحتفال بالحدث العالمى الخاص بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط مروراً بشارع كورنيش النيل فقد تقرر إغلاق عدد من المحاور المرورية أمام جميع أنواع المركبات والأفراد يوم السبت الموافق 3 الجارى من الساعة 6 مساءً إلى الساعة 8.30 مساءً».

وأضافت الداخلية : «أن التحويلات تتم على النحو التالى:

- غلق جميع منافذ الدخول والخروج إلى ميدان التحرير والمنافذ المؤدية إليه من كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى 15 مايو.

- غلق مطالع كوبرى 6 أكتوبر القادمة إلى شارع النيل وغلق كوبرى الجلاء في الاتجاه القادم من الجيزة.

-غلق منطقة الكورنيش والشوارع الجانبية المؤدية له بدءً من كوبرى قصر النيل حتى منطقة الاحتفال.

- وكذا غلق كوبرى الجامعة وكوبرى عباس للقادم من الجيزة.

-وطريق (مصر – حلوان) في اتجاه ميدان أثر النبى.

-غلق منازل كوبرى المنيب وطريق الأوتوستراد التي تؤدى إلى ميدان أثر النبى.

-غلق محطة مترو السادات منذ الساعة 12 ظ حتى الساعة 9م.

وسيتم إجراء التحويلات المرورية اللازمة للطرق البديلة خلال تلك الفترة، وذلك على النحو الموضح بالموقع الرسمى لوزارة الداخلية (www.moi.gov.eg).