شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف يزور مصر ويلتقي السيسي وشكري 12 أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، سيزور مصر في 12 أبريل ويلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الوزراة ماريا زاخاروفا، في إفادة صحفية، نقلتها وكالة «سبوتنيك» الروسية، إن «وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيزور مصر في 12 أبريل، وسيلتقي برئيس الدولة، ويجري محادثات مع وزير الخارجية».

وأضافت زاخاروفا أنه «ستتم خلال الزيارة مناقشة آفاق تطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والتجارية، والاقتصادية والثقافية والإنسانية وغيرها، بالإضافة إلى الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وشهدت العلاقات المصرية الروسية تطورات استراتيجية خلال السنوات الأخيرة، وبخاصة منذ نهاية العام 2017 بالتزامن زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى القاهرة، والتي صاحبها حسم عدد من الملفات العالقة، أهمها توقيع عقود محطة الضبعة النووية، بينما تشير التوقعات لمزيد من التقدم خلال العام الحالي.