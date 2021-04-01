شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تعلن إنتاج أول جهاز تنفس صناعي مصري : هدفنا توطين صناعة الأدوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة افتتاح مدينة الأدوية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي أن استراتيجية الدولة وهيئة الدواء المصرية تهدف إلى توحيد الجهود لتوطين صناعة الدواء، حيث أن صناعة الدواء أمن قومي وهي أيضاً من الصناعات الجاذبة للاستثمارات، وأكد أن اختصاص الهيئة التنظيم والرقابة على كل المستحضرات الطبية لضمان فاعلية ومأمونية وجودة المستحضرات.

وأضاف أن الهيئة تسعى إلى امتلاك القدرة من خلال البحث والتطوير، حيث قامت ببناء معمل مرجعي، وأنه منذ افتتاحه تم تدشين 4 معامل تخصصية من أغسطس 2020 وحتى تاريخه، ما ساهم في استقبال عدد من الدراسات في التخصصات المختلفة وإنجاز أكثر من 80% من تلك الدراسات.

وتابع أن هيئة الدواء تعمل من خلال منهجية علمية سريعة ومنظمة، وأن المنهجية لها محورين أساسيين متمثلين في التوسع الرأسي والذي ساهم في تكوين مخزون استراتيجي من المواد الخام ومستلزمات التشغيل يكفي من 6 إلى 9 شهور بهدف منع حدوث أي نقص في الدواء، أما المحور الثاني فهو يتمثل في التوسع الأفقي من خلال زيادة عدد مصانع الأدوية وخطوط الإنتاج.

ونوه إلى أن الهيئة قامت في ظل أزمة كورونا بالعمل على إيجاد آليه جديدة للتسجيل والتعامل مع المرحلة، من خلال توفير أدوية بروتوكولات علاج كورونا، وأن مصر أول دولة في الشرق الأوسط أصبح لديها اكتفاء ذاتي من أدوية بروتوكولات علاج كورونا بعد أن قامت بتوفير مستحضري«ريمديسفير وفافيبرافير»، وتصنيعهما محليا بسعر يصل إلى 10 و20% من سعرهما العالمي.

وأكد تصميم وإنجاز أول جهاز تنفس صناعي مصري بنسبة مائة في المائة بناء على توجيهات الرئيس بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد ووزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي والهيئة العربية للتصنيع.

وصرح بأنه تم تطبيق عدة إجراءات غير تقليدية متمثلة في رقمنة الخدمات المقدمة لشركاء الصناعة، وتم إتاحة الفرصة للتسجيل والتصنيع، وأنه أصبح لدى مصر حاليا 40 مصنعا تحت الإنشاء نتيجة لسرعة التسجيل وتطوير منظومة التسعير، واعتماد 28 دواء مبتكراً تم تداولهم بمصر عام 2020 في نفس الوقت الذي تم تداول المستحضرات في أوروبا وأمريكا، بالإضافة إلى إعطاء الترخيص الطارئ لـ 4 لقاحات خاصة بعلاج فيروس كورونا يتم تداولها بمصر حاليا.

يذكر أنه تم إنشاء هيئة الدواء المصرية طبقاً للقانون 151 لسنة 2019، وتم تفعيلها باللائحة التنفيذية في مارس 2020.