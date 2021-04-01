شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة ومصطفى الفقي يفتتحان الاحتفال بمئوية ثروت عكاشة بمكتبة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، بمشاركة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، لقاءً فكريًا يحمل عنوان «ثروت عكاشة.. بين السياسة والثقافة»، في سياق الاحتفالات الجارية بمئوية الدكتور ثروت عكاشة؛ وزير الثقافة الأسبق ورائد النهضةً الثقافيةً الكبرى في مصر المعاصرةً.

شارك في الندوة الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، من خلال رسالة مسجلة، والدكتور أحمد عكاشة الطبيب النفسي العالمي وشقيق الراحل الدكتور ثروت عكاشة، وإنصاف أوهيبة؛ ممثلة مؤسسة أندريه مالرو بمداخلة افتراضية من مقر المؤسسة في باريس. كما حضرت الندوة نورا عكاشة ابنة الراحل الدكتور ثروت عكاشة.

بحضور وزيرة الثقافة.. " الفقي" يفتتح الاحتفال بمئوية الدكتور ثروت عكاشة بمكتبة الإسكندرية- صور

وأعرب الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، عن سعادته لاحتفال مكتبة الإسكندرية بالرائد العظيم الدكتور ثروت عكاشة في ذكرى مئويته، مؤكدًا أنه كان شخصية عظيمة أثرت مصر والمنطقة العربية بإسهامات ثقافية كبيرة نحترمها ونحتفي بها اليوم.

بحضور وزيرة الثقافة.. " الفقي" يفتتح الاحتفال بمئوية الدكتور ثروت عكاشة بمكتبة الإسكندرية- صور

وأكد مدير مكتبة الإسكندرية أن تراث مصر الحقيقي ثقافي بالدرجة الأولى، وأن السلعة الثقافية أهم ما تصدره مصر للمنطقة العربية والعالم، لذا فإننا نعتز بهذا الرائد العظيم. وأضاف: «ثروت عكاشة له إنجازات عظيمة، منها عملية نقل آثار النوبة، وتحقيق كتب التراث، ومؤلفته الفذة، وكل واحدة منهم تكفي أن تجعل منه رائدًا مستقلاً».

بحضور وزيرة الثقافة.. " الفقي" يفتتح الاحتفال بمئوية الدكتور ثروت عكاشة بمكتبة الإسكندرية- صور

وأشار إلى أن الدكتور ثروت عكاشة كان بحق رب السيف والقلم، حيث بدأ ضابطًا، وكان له دورًا كبيرًا في ثورة يوليو 1952، ثم تحول إلى العمل الثقافي في عهد عبدالناصر، وهي فترة كانت زاخرة بإنجازات ثقافية مازلنا نحصد نتائجها حتى الآن.

بحضور وزيرة الثقافة.. " الفقي" يفتتح الاحتفال بمئوية الدكتور ثروت عكاشة بمكتبة الإسكندرية- صور

وشدد الفقي على أهمية الحفاظ على هوية مصر وثقافتها، لافتًا إلى أن الدكتور ثروت عكاشة كان حارسًا أمينًا لهما، ونقطة تحول بارزة في الثقافة المصرية.